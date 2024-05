V New Delhiju izmerili rekordnih 49,9 stopinje Celzija

New Delhi, 29. maja - Temperature v indijski prestolnici New Delhi so se v torek povzpele na rekordnih 49,9 stopinje Celzija. Vremenoslovci visoke temperature napovedujejo tudi za danes, ko so v mestu razglasili rdeče opozorilo zaradi vročine. Oblasti medtem opozarjajo na pomanjkanje vode v velemestu s 33,8 milijona prebivalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.