Na javnem soočenju pred Evropskimi volitvami o zelenem prehodu, vojni v Gazi in solidarni EU

Ljubljana, 28. maja - Glas ljudstva je danes organiziral javno soočenje kandidatov in kandidatk za evropski parlament, ki so se ga udeležili predstavniki Gibanja Svobode, Levice, SD, Vesne, liste DeSUS in Dobre države, Zelenih Slovenije in stranke Nič od tega. Beseda je največ časa tekla o zelenem prehodu, vojni v Gazi ter prizadevanjih za mir in solidarno EU.