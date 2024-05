Odbor za izobraževanje ni podprl sklepov SDS glede vključevanja otrok priseljencev v slovenski šolski sistem

Ljubljana, 28. maja - Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino je na zahtevo poslancev SDS razpravljal o vključevanju otrok tujcev v slovenski šolski sistem. Predlaganih sklepov niso sprejeli, ker so na koncu razprave ugotovili, da je vse to že vključeno v nacionalnem programu za vzgojo in izobraževanje do leta 2033, prav tako so smernice v postopku posodobitve.