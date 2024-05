Gasilci odpravljali posledice neurja z obilnimi padavinami

Ljubljana, 28. maja - Zaradi neurja z obilnimi padavinami, ki je v popoldanskih urah zajelo večji del države, so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili 81 dogodkov. Posredovali so gasilci iz 32 gasilskih enot, ki so prečrpavali meteorno vodo, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte in s folijo prekrili plazišča.