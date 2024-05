Mati v Italiji zaradi slabe ocene hčer pustila na avtocesti

Rim, 28. maja - Mati je svojo 16-letno hčer zaradi slabe ocene iz latinščine pustila na avtocesti pri Rimu, so danes poročali italijanski mediji. Najstnico, ki je hodila ob cesti, je kmalu zatem našla policija in jo odpeljala do policijske postaje ter 40-letno mater ovadila zaradi suma zlorabe otroka.