Družbe v Savinjsko-šaleški regiji lani kljub poplavam s čistim dobičkom

Velenje, 29. maja - Družbe v Savinjsko-šaleški (Saša) regiji so lansko leto zaključile s čistim dobičkom, ki pa se je v primerjavi z letom prej znižal za 17 odstotkov. Na poslovanje so močno vplivale poplave, a so družbe kljub temu ustvarile za 13 odstotkov več neto dodane vrednosti kot v letu prej, kažejo podatki velenjske izpostave Ajpesa.