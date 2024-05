Ministrstvo predstavilo razpis za vzpostavitev centra za krožno gospodarstvo

Ljubljana, 28. maja - Ministrstvo za gospodarstvo je na informativnem dnevu predstavilo javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo - za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj. Državni sekretar Matevž Frangež je prepričan, da bo center podjetjem in drugim deležnikom pomagal pri preobrazbi v smeri krožnega gospodarstva.