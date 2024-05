SOS za vode: Rižana ni čezmerno onesnažena, ogroža pa jo več dejavnikov

pripravil Bojan Kralj

Koper, 31. maja - Rižana je največji vodotok in edini vir pitne vode v slovenski Istri. Po oceni Arsa ni čezmerno obremenjena in je v dobrem ekološkem stanju, potencialno pa jo ogrožata obremenjevanje s hranili in prevoz nevarnih snovi po železnici in cesti. Okoljevarstveniki opozarjajo tudi na vdore mulja iz kamnolomov in gradbišč ter pretirano črpanje pitne vode.