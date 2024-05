Za razdelitev računalnikov doslej manj kot 1000 vlog

Ljubljana, 28. maja - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je do ponedeljka prejel 923 vlog za javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Od tega so nekaj več kot 500 vlog že uspešno rešili. Zadnji dan za oddajo vlog je sicer 22. junij. Če do takrat ne bodo razdelili vseh računalnikov, bodo poziv podaljšali.