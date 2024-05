Slovenski zdravniki s prebojnim zdravljenjem bolnikov s tveganjem za motnje srčnega ritma

Ljubljana, 28. maja - Kardiologi in kirurgi Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so v sodelovanju s kardiologi splošnih bolnišnic v Izoli in Celju s študijo kot prvi na svetu uspeli potrditi, da je preventivna katetrska ablacija koristna strategija zdravljenja za bolnike z visokim tveganjem za nastanek življenjsko ogrožajočih motenj srčnega ritma.