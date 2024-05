Slovenski odbojkarji visoko tudi med posamezniki

Ljubljana, 28. maja - Slovenski odbojkarji so uvodni turnir elitne lige narodov v turški Antalyi zaključili s štirimi zmagami, ki so jim prinesle drugo mesto na lestvici in tudi visoka mesta na statističnih lestvicah najboljših posameznikov, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Gregor Ropret je trenutno najboljši podajalec in tudi najboljši server lige.