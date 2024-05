Na okrogli mizi sodelujoči izpostavili pomen človečnosti

Ljubljana, 27. maja - Na okrogli mizi z naslovom Dajte nam, dovolj je laži Inštituta za razvoj vključujoče družbe in združenja Pen so govorili o resničnosti podanih informacij ter vplivu medijskih poročil na mir in blagostanje v družbi. Strinjali so se, da je treba za miroljuben in trajnostni družbeni razvoj pozvati k človečnosti in socialnim razmerjem.