Končana glavna obravnava v zadevi Marina

Koper, 27. maja - Po treh letih in pol ter več kot 70 narokih se je na koprskem okrožnem sodišču zaključila glavna obravnava sojenja zaradi obtožb zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Danes so se za oprostilne sodbe zavzeli obtoženi Sergej Racman, Jože Kojc, Dejan Šurbek in Vesna Ternovec ter Kojčeva zagovornika. Sodbo bodo izrekli v četrtek.