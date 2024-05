V Nigeriji ugrabili 150 vaščanov

Kano, 27. maja - Oboroženi moški so v petek zvečer na motorjih vdrli v vas v osrednjem delu Nigerije in ugrabili okoli 150 vaščanov, najmanj osem pa ubili, so danes sporočile lokalne oblasti. Množične ugrabitve so v tej afriški državi pogoste. Izvajajo jih oborožene tolpe, ki plenijo odročne vasi in za ugrabljene zahtevajo odkupnine, pa tudi skrajneži.