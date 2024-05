V izmenjavi ognja na mejnem prehodu Rafa ubit egiptovski vojak

Gaza/Kairo, 27. maja - Na mejnem prehodu Rafa je danes prišlo do izmenjave ognja, je sporočila izraelska vojska, ki podrobnosti o incidentu ni podala. Izmenjavo ognja so pozneje potrdile tudi egiptovske oborožene sile in dodale, da je bil v obstreljevanju ubit egiptovski vojak, poročajo tuje tiskovne agencije.