EU s sankcijami proti portalu Voice of Europe in z njim povezanima podjetnikoma

Bruselj, 27. maja - Zunanji ministri EU so zaradi širjenja propagande ruskih oblasti v podporo agresiji proti Ukrajini v EU in sosednjih državah danes uvedli dodatne sankcije proti prokremeljskemu spletnemu portalu Voice of Europe. Sankcije so uvedli tudi proti s portalom tesno povezanima ukrajinskima proruskima podjetnikoma Viktorju Medvedčuku in Artjomu Marčevskem.