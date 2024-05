NIJZ ob dnevu sonca izpostavlja pomen zaščite pred prekomernim izpostavljanjem soncu

Ljubljana, 28. maja - Danes je svetovni dan melanoma in tudi svetovni dan sonca. Na NIJZ so ob tem opozorili na pomen zaščite pred prekomernim izpostavljanjem soncu. Prekomerna izpostavljenost ultravijoličnemu (UV) sevanju namreč povzroča prezgodnje staranje kože in je glavni dejavnik tveganja za pojav vseh vrst kožnega raka, so poudarili na inštitutu.