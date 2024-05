Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 27. maja - Ponoči bo delno jasno, do jutra se bo nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek dopoldne se bodo krajevne padavine začele pojavljati v večjem delu države. Vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 24 stopinj Celzija

Obeti: Do srede zjutraj bo rahel dež povsod ponehal, čez dan se bo jasnilo. Burja bo dopoldne povsod ponehala. V četrtek se bo od zahoda znova pooblačilo, dež se bo čez dan širil proti vzhodu. Jutro bo ponekod megleno.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, severnim Sredozemljem in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja je od zahoda dosegla Alpe in bo jutri vplivala na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo suho, zjutraj se bodo začele pojavljati krajevne padavine na območju Karnijskih Alp. V torek se bo pooblačilo, krajevne plohe in nevihte bodo zajele večino sosednjih pokrajin.