Na okrogli mizi o pravici do pomoči pri končanju življenja podporniki izpostavili pomen možnosti odločanja

Ljubljana, 27. maja - Zagovorniki zakonskega urejanja pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so pred referendumom, ki bo 9. junija, spregovorili o pravici vsakega posameznika do samostojnega odločanja o smrti. Na današnji okrogli mizi, ki jo je pripravilo Gibanja Svoboda, so se strinjali, da je pomembno prisluhniti umirjajočim, ki si to pravico želijo.