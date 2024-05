Nova zakonodaja za zmanjšanje emisij metana dokončno potrjena

Bruselj, 27. maja - Svet EU je danes dokončno potrdil zakonodajo za učinkovito spremljanje in zmanjšanje izpustov metana. Sprejeta zakonodaja je del svežnja Pripravljeni na 55, katerega cilj je doseči podnebno nevtralnost v EU do leta 2050. Potrdili so tudi novo uredbo o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke.