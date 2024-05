Stekla bodo gradbena dela na Šmarski cesti v Kopru

Koper, 27. maja - Na koprski Šmarski cesti bodo v torek stekla gradbena dela. Potekala bodo v treh fazah, končali pa jih bodo predvidoma do konca junija, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo. Gradbišče bo po zagotovilih direkcije organizirano tako, da bo promet na glavnih prometnih smereh kar najmanj oviran, obvoz pa bo urejen zgolj za pešce in kolesarje.