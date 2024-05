Marine Le Pen za združitev skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu

Bruselj/Pariz/Rim, 27. maja - Vodja francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen je italijanski premierki Giorgii Meloni iz Bratov Italije predlagala združitev političnih skupin Identiteta in demokracija (ID) in evropskih konservativcev in reformistov (ECR) v Evropskem parlamentu v desno skupino, ki bi bila lahko po volitvah druga največja v parlamentu.