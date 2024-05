Trasa dela protipoplavnih nasipov ob Muri še vedno pod vprašajem

pripravila Vida Toš

Ljutomer/Črenšovci/Radenci/Tišina/Razkrižje/Lendava, 28. maja - Pri določanju trase protipoplavnih nasipov ob Muri se zapleta na skupaj 27 kilometrih odsekov v Črenšovcih in Ljutomeru. Na ostalih 18 kilometrih je končanje del do junija 2026 izvedljivo, so pojasnili na pristojnem ministrstvu. Minister Jože Novak je nedavno za STA dejal, da bodo junija na ministrstvu "prevzeli tisto, česar občine ne bodo zmogle".