Dve srebrni in tri slovenske bronaste medalje v Izmirju

Izmir, 26. maja - Drugi dan 77. balkanskega prvenstva v turškem Izmirju je slovenska atletika osvojila srebrni in tri bronaste medalje. Druga sta bila Nika Glojnarič (Brežice) na 100 m ovire s 13,16 sekunde in Jan Vukovič (Kladivar) na 800 m (1:49,01). Bron so osvojili Filip Jakob Demšar (Mass) na 110 m ovire s 13,66 sekunde ter štafeti na 4 X 400 m.