V prometni nesreči v Avstriji poškodovana slovenska družina

Gradec, 26. maja - V prometni nesreči na jugu avstrijske Štajerske je bilo v soboto udeleženo vozilo slovenske družine, pri čemer so poškodbe utrpeli vsi štirje potniki, starša in dva otroka. Štiriletnika so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Gradec, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.