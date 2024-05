Kenijka Chebet v Eugenu popravila svetovni rekord na 10.000 m

Eugene, 26. maja - Kenijka Beatrice Chebet je na atletski diamantni ligi v Eugenu v ZDA, na kateri ni bilo slovenskih predstavnikov, popravila svetovni rekord na 10.000 m, v cilj je prišla v času 28 minut, 54 sekund in 14 stotink. S tem je postala prva atletinja, ki je to razdaljo pretekla pod 29 minutami in ji je uspel najboljši dosežek mitinga v Oregonu,