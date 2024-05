Cannes, 25. maja - Na 77. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado, zlato palmo, prejel film Anora neodvisnega ameriškega režiserja Seana Bakerja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel film All We Imagine as Light indijske režiserke Payal Kapadia. V konkurenci za nagrado je bilo letos 22 filmov.