Nogometaši Zenita iz Sankt Peterburga novi ruski prvaki

Sankt Peterburg, 25. maja - Nogometaši Zenita iz Sankt Peterburga so postali novi ruski prvaki. V zadnjem krogu prvenstva so doma premagali Rostov z 2:1, vse tri gole pa so dosegli Brazilci. Zenit zavoljo sankcij proti Rusiji zaradi vojaškega napada na Ukrajino ne bo mogel nastopati v ligi prvakov.