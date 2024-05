Švica po kazenskih strelih v finale hokejskega SP

Praga, 25. maja - Hokejisti Švice so drugi finalisti svetovnega prvenstva elitne skupine. V polfinalu so Švicarji po kazenskih strelih premagali branilce naslova Kanadčane s 3:2 (2:0, 0:1, 0:1; 1:0). V nedeljskem finalu se bodo merili s Čehi, ki so pred tem ugnali Švede s 7:3 (2:2, 3:1, 2:0).