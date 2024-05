Flensburg in Füchse Berlin za naslov v evropski ligi

Hamburg, 25. maja - Rokometaši Flensburg-Handewitta in Füchseja Berlina so finalisti evropske lige. V polfinalu zaključnega turnirja v Hamburgu je Flensburg premagal Dinamo iz Bukarešte z 38:32, nemški obračun med ekipama Rhein-Neckar Löwen in Füchse Berlin pa je dobila slednja s 33:24.