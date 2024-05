Ob dnevu urgentne medicine pozivi k nujni ureditvi področja nujne medicinske pomoči

Maribor, 27. maja - Tudi Slovenija ni imuna na posledice podnebnih sprememb, saj je vedno več naravnih nesreč in posledično njihovih vplivov na zdravje ljudi. Tudi zato so v UKC Maribor ob današnjem dnevu urgentne medicine pozvali k nujni ureditvi področja nujne medicinske pomoči v državi, pa tudi k zavzetju ničelne tolerance do nasilja nad zdravstvenim osebjem.