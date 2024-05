Park vojaške zgodovine vabi na 16. mednarodni festival miniatur

Pivka, 25. maja - Park vojaške zgodovine danes organizira 16. mednarodni festival miniatur Svet v malem, ki bo v Pivki potekal med 10. in 18. uro. Na festivalu bo sodelovalo več sto maketarjev in modelarjev iz različnih držav, ki se bodo pomerili v tekmovanju za najboljšo miniaturo v različnih kategorijah, so zapisali na spletni strani Parka vojaške zgodovine.