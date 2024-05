V ZDA naročila trajnih dobrin aprila nepričakovano navzgor

Washington, 24. maja - Naročila trajnih dobrin so v ZDA aprila v primerjavi z marcem narasla, kar je presenetilo analitike, ki so po poročanju časopisa Wall Street Journal pričakovali 0,5-odstotni padec. Ministrstvo za trgovino je danes sporočilo, da so naročila narasla za 0,7 odstotka na 284,1 milijarde dolarjev.