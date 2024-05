Toti big band beleži 30-letnico glasbenega ustvarjanja

Maribor, 27. maja - Mariborska zasedba Toti big band letos praznuje dva jubileja: 30-letnico glasbenega ustvarjanja in 80 let njenega dirigenta Edvarda Holnthanerja. Po triletnem premoru so se zato odločili, da ponovno pripravijo tradicionalni koncert, ki bo nocoj v dvorani SNG Maribor.