Za začetek sprinterskega svetovnega pokala v Poznanju trije finali A

Poznanj, 24. maja - Prvi dan druge tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v Poznanju so si Slovenci priveslali tri finala To je uspelo Mii Medved in Anji Osterman med ženskimi kajakaškimi dvojci na 500 metrov, Špeli Ponomarenko Janić med kajakašicami na 200 metrov ter Anžetu Urankarju in Roku Šmitu med moškimi kajakaškimi dvojci na 500 metrov.