Evropske borze večinoma navzdol; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 24. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji ostajajo previdni, kot so povedali analitiki, tudi zaradi ponedeljkovega državnega praznika v ZDA in Veliki Britaniji, na dveh pomembnih borznih trgih. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je zvišal.