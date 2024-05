Objavljen razpis za mesto generalnega direktorja Cankarjevega doma

Ljubljana, 24. maja - Ministrstvo za kulturo je danes v uradnem listu in na zavodu za zaposlovanje objavilo javni razpis za delovno mesto generalnega direktorja javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center. Aktualni generalni direktorici Cankarjevega doma Uršuli Cetinski se mandat izteče oktobra. Razpis je odprt do 24. junija.