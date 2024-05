Putin z Lukašenkom o utrjevanju odnosov in varnostnih vprašanjih

Minsk, 24. maja - Ruski predsednik Vladimir Putin se je danes v Minsku srečal z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom. Glavne teme pogovorov predsednikov in delegacij obeh držav so bila varnostna in gospodarska vprašanja, Putin pa je med drugim potrdil, da bosta Rusija in Belorusija utrdili sodelovanje na področju obrambe, poročajo tuje tiskovne agencije.