V Parku Tivoli se bodo pomerile udeleženke 18. dm teka za ženske

Ljubljana, 25. maja - Park Tivoli se bo danes odel v barve ženskega zdravja, saj se bodo tekačice na 18. dm teku za ženske pomerile v pet in desetkilometrski etapi, v majicah vijolične oz. zelene barve. Za motivacijo tekačic pa bodo že tradicionalno poskrbeli Čuki, medtem ko bosta program povezovala Klemen Bučan in Klemen Bunderla, so sporočili organizatorji.