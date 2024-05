Prenovili ljubljansko OŠ Savsko naselje

Ljubljana, 24. maja - V Ljubljani so ta teden odprli prenovljeno Osnovno šolo (OŠ) Savsko naselje in tako učenkam in učencem ter sodelavcem šole omogočili še bolj kakovostno bivanje in delo v šolskih prostorih. Vrednost del znaša dobrih 11 milijonov evrov brez DDV, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol).