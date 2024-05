Ustavno sodišče ni ugotovilo neustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o rabi konoplje

Ljubljana, 24. maja - Ustavno sodišče je ugotovilo, da odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o rabi konoplje ni v neskladju z ustavo. Odločilo je, da hkratna izvedba posvetovalnega referenduma z evropskimi volitvami ne more pomeniti zlorabe posvetovalnega referenduma. Menijo tudi, da odlok ne krši volilne pravice in da so poslanci odlok sprejeli skladno z ustavo.