Zmagovalki programa Varno na kolesu sta OŠ Olge Meglič in OŠ Toneta Tomšiča Knežak

Ljubljana, 24. maja - Zmagovalki 12. sezone programa Varno na kolesu sta Osnovna šola (OŠ) Olge Meglič in OŠ Toneta Tomšiča Knežak, učenci katerih so na dogodku v SiTi Teatru BTC prejeli nagrade ter sklenili, da bodo še naprej spodbujali kolesarsko kulturo. Takšni projekti so ključ za izboljšanje prometne varnosti in trajnostne mobilnosti, so prepričani organizatorji.