Začenja se Teden čezmejnega geoparka Kras-Carso

Sežana, 25. maja - Z geolovom po Slivju in v jami Dimnice, kolesarsko turo po Krasu in pohodom po Kosovelovi poti se danes začenja Teden čezmejnega geoparka Kras-Carso. Ta bo s številnimi brezplačnimi dogodki v slovenščini in italijanščini vse do 9. junija ponujal številne možnosti raziskovanja matičnega Krasa.