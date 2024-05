Kunsthaus v Gradcu prikazuje razstavo na temo dela

Gradec, 26. maja - V razstavišču Kunsthaus v Gradcu so postavili razstavo, ki osvetljuje delovni svet skozi 24 ur dnevno in sedem dni na teden. Razstava z naslovom 24/7: Delo med ustvarjanjem pomena in neravnovesjem, ki bo na ogled do januarja prihodnje leto, obravnava zapletene izzive današnjega sveta dela. Razpon tematike prikazuje 30 umetniških del.