75 let javnega radijskega programa v Kopru

Koper, 24. maja - Z dogodki danes na Škofijah ter v soboto v Kopru in Divači bodo obeležili obletnico koprske javne radijske postaje. Prvič se je oglasila 24. maja 1949 in je sprva oddajala v slovenščini, hrvaščini in italijanščini. Zdaj v okviru RTV Slovenija delujeta regionalni radijski program Radio Koper in narodnostni program Radio Capodistria.