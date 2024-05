Na Ajdovskem več primerov vandalizma

Ajdovščina, 27. maja - V minulem tednu so policisti obravnavali več kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari na območju Ajdovščine. Na podlagi zbiranja obvestil so utemeljeno osumili štiri osebe in jih ovadili za vandalizem, so pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica. Povzročili so za več tisoč evrov škode. Na občini zaradi vandalizma postopno uvajajo videonadzor.