Lani na slovenskih cestah petodstotna rast prometa

Ljubljana, 24. maja - Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja motorna vozila lani opravila 21,5 milijarde voznih kilometrov. To je pet odstotkov več kot v letu 2022. Od tega so jih več kot štiri petine opravili osebni avtomobili. Na avtocestah in hitrih cestah se je obseg prometa povečal za štiri odstotke, na drugih javnih cestah pa za pet odstotkov.