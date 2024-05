Na avtocesti več tujcev močno prekoračilo dovoljeno hitrost

Obrežje, 24. maja - Na Obrežju je ta teden več tujcev močno prekoračilo dovoljeno hitrost na avtocesti. Policisti so v sredo ustavili 45-letnega državljana Hrvaške, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 201 kilometer na uro. V četrtek so ustavili 57-letnega državljana Srbije, ki je vozil s hitrostjo 198 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto.