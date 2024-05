Za večnamenske romske centre dobrih pet milijonov evropskih sredstev

Ljubljana, 24. maja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Skupaj za znanje: Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romskih centrih. Za projekt, vreden skoraj šest milijonov evrov, bo Evropski socialni sklad plus prispeval dobrih pet milijonov evrov, so sporočili z ministrstva.