Pogačar, Tratnik, Novak in Mezgec v razvrstitvi dirke po Italiji

Videm, 24. maja - Slovenski kolesarji Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), Domen Novak (UAE Team Emirates) in Luka Mezgec (Jayco-AlUla) so začeli dirko po Italiji. Na njej bo po vsej verjetnosti zmagal Tadej Pogačar, medtem ko sta Novak in Tratnik z drugačnimi vlogami uvrščena malce nižje, Mezgec pa je pred 14. etapo odstopil.